Bursaspor Emre Taşdemir ile Yollarını Ayırdı
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Bursaspor, Emre Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti.
Bursaspor
, Emre Taşdemir
ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.
(Ahmet Faruk
Çabuk/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:16 Kaynak: İHA
Bursaspor, Emre Taşdemir ile Yollarını Ayırdı
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