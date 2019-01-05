Son Dakika Haberleri: Bursaspor Emre Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

Bursaspor Emre Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

32 dakika önce

Bursaspor, Emre Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti.

Bursaspor Emre Taşdemir ile Yollarını Ayırdı, System.String[]
Bursaspor, Emre Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh etti. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Taşdemir'in sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir. Emre Taşdemir'e bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz" denildi.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:16 Kaynak: İHA

Bursaspor, Emre Taşdemir, Güncel
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