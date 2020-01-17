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Bursaspor, Emrullah Şalk'ı sezon sonuna kadar kiraladı
6 saat önce
Bursaspor, son olarak Adana Demirspor forması giyen 32 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:32 Kaynak: AA
Bursaspor, son olarak Adana Demirspor forması giyen 32 yaşındaki kaleci Emrullah Şalk'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Emrullah ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şalk, öncelikli hedefi Süper Lig olan bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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