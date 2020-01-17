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Bursaspor, Emrullah Şalk'ı sezon sonuna kadar kiraladı
6 saat önce
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Emrullah ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.
Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Emrullah ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şalk, öncelikli hedefi Süper Lig olan bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:26
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