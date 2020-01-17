Bursaspor, Emrullah Şalk'ı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor, Emrullah Şalk'ı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor

Bursaspor, Emrullah Şalk'ı sezon sonuna kadar kiraladı

6 saat önce

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Emrullah ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.

Bursaspor, Emrullah Şalk'ı sezon sonuna kadar kiraladı, System.String[]

Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli file bekçisi Emrullah ile kiralık olarak anlaşma sağlandığı bildirildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Şalk, öncelikli hedefi Süper Lig olan bir camiaya geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:26 
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