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Bursaspor, Emrullah Şalk'ı transfer etti
6 saat önce
Kaleci Onurcan Piri ile yollarını ayıran Bursaspor, 32 yaşındaki eldiven Emrullah Şalk ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:10 Kaynak: DHA
Kaleci Onurcan Piri ile yollarını ayıran Bursaspor, 32 yaşındaki eldiven Emrullah Şalk ile anlaştı.
Bursaspor, devre arası transfer döneminde üçüncü oyuncuyu da kadrosuna kattı. Yeşil beyazlılar, Serdar Özkan ve Tayfur Bingöl'ün ardından Emrullah Şalk ile 6 aylığına anlaşma sağladı.32 yaşındaki tecrübeli file bekçisi, "Öncelikle hedefi olan bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Camiaya ve bu büyük taraftara layık bir şekilde mücadele edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Transferimde katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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