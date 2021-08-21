Bursaspor, Erzurumspor maçına 3 eksikle devam etti

Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da, sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, İsmail Çokçalış'ın tedavilerine devam edilirken, Cüneyt Köz takımdan ayrı düz koşu yaptı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Pazartesi akşamı saat 19.15'de deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Ali Aköz gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman şut çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 pas pres oyunu oynayan yeşil-beyazlılar, son bölümde taktik çalışma yaptı. Sakatlıkları bulunan Ramazan Keskin, İsmail Çokçalış'ın tedavilerine devam edilirken, Cüneyt Köz takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek. - BURSA