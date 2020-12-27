Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor - Son Dakika

Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

27.12.2020 10:51
Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor, System.String[]

Yakaladığı ivme ve genç oyuncularının sergilediği performans ile dikkat çeken Bursaspor, Eskişehirspor karşısında da iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor.

Yakaladığı ivme ve genç oyuncularının sergilediği performans ile dikkat çeken Bursaspor, Eskişehirspor karşısında da iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 1'inci Lig'de 16'ncı haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, Eskişehirspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Mert Güzenge'nin düdük çalacağı maçta, yardımcı hakem olarak Kemal Mavi ve Ogün Kamacı görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gökhan Özbulut olacak.

REKABET, RAKAMLARA YANSIDITarihsel rekabete sahip iki ekip, daha önce 76 resmi maçta karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalarda Bursaspor 28 kez gülen taraf olurken, Eskişehir temsilcisi ise 23 maçtan galibiyetle ayrıldı. 25 mücadelede ise taraflar birer puana razı oldu. Bursa'daki 37 maçta ev sahibi 20 galibiyet elde ederken; 13 maç berabere bitti, Eskişehirspor ise 4 kez kazandı.BURSASPOR YÜKSELİŞTESon haftalarda yakaladığı ivme ile çıkışa geçen Bursaspor, yeniden zirve yarışına dahil oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam eden yeşil-beyazlılar, son 3 lig maçında 7 puanı hanesine yazdırdı. Eskişehirspor ise 4 maçlık mağlubiyet serisinin ardından son 2 maçında 2 puan topladı. Son iki mücadelede Eskişehir ekibi, ortaya koyduğu iyi futbol ile dikkat çekti.SARI ALARMKritik Eskişehirspor maçı öncesi Bursaspor'da sarı kart alarmı yaşanıyor. Takımda sürekli olarak forma giyen isimler Ali Akman, Burak Kapacak, Özer Hurmacı, Emirhan Aydoğan ve Ramazan Keskin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular Eskişehirspor karşında sarı kart görmeleri halinde Keçiörengücü maçında cezalı duruma düşecek.HÜCUMU ÖN PLANDABursaspor, ligde 28 kez gol sevinci yaşarken aynı zamanda 18 takım arasında en golcü ekiplerden biri konumunda. Tüm lig maçlarında rakip fileleri havalandırmayı başaran Bursa ekibinde, 11 farklı oyuncu gole katkıda bulundu. Eskişehirspor ise yalnızca 9 gol kaydederken, bu goller ise 6 farklı oyuncudan geldi. Eskişehir ekibi, deplasmandaki 7 maçında da sadece 4 gol kaydetti.ALTINORDU MAÇINI YÖNETTİMaçın hakemi Mert Güzenge, daha önce Bursaspor'un bir maçını yönetti. Bu sezon Altınordu deplasmanında oynanan mücadelede Bursa temsilcisi, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılarak ilk 3 puanını aldı. Güzenge, Eskişehirspor'un ise 3 maçını yönetti. Eskişehir ekibi ise bu maçlarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

Eskişehirspor, Bursaspor, Eskişehir, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

3 ay önce yankesicilikten tutuklanan 70 yaşındaki kadın yine hırsızlık yaptı Etli ekmek siparişiyle pusu kurulup acımasızca öldürülen gencin babası isyan etti: Adalet istiyorum Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki
Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı Prof. Dr. Pampal'dan Elazığ depremiyle ilgili açıklama: Artık alarm zilleri çalıyor, büyük deprem olma ihtimali arttı         
10:46
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı         
10:09
CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi         
09:40
Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanete uğradı! Hayvanlarını bile çalmış         
09:36
Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı         
07:50
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! İğrenç istismar, küçük kızın mektubuyla ortaya çıktı! "Ölmek istiyorum" demiş         
08:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 11:25:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei