Bursaspor, Eskişehirspor'u ağırlıyor

Yakaladığı ivme ve genç oyuncularının sergilediği performans ile dikkat çeken Bursaspor, Eskişehirspor karşısında da iyi gidişatını sürdürmeyi hedefliyor.

TFF 1'inci Lig'de 16'ncı haftanın kapanış mücadelesinde Bursaspor, Eskişehirspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Mert Güzenge'nin düdük çalacağı maçta, yardımcı hakem olarak Kemal Mavi ve Ogün Kamacı görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gökhan Özbulut olacak.