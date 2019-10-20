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Bursaspor evinde "çok farklı"

26 dakika önce

TFF 1. Lig'de sahasında ve deplasmanlarda farklı bir görüntü çizen Bursaspor, bu sezon evinde yaptığı 4 maçı da kazandı.

Bursaspor evinde

TFF 1. Lig'de sahasında ve deplasmanlarda farklı bir görüntü çizen Bursaspor, bu sezon evinde yaptığı 4 maçı da kazandı.

Süper Lig'e 2018-2019 sezonu sonunda veda eden yeşil-beyazlı ekip, TFF 1. Lig'e deplasman mağlubiyetiyle başladı.

İstanbul deplasmanında Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilerek taraftarlarını üzen Bursaspor, 2. haftada Akhisarspor'u konuk etti.

Yalçın Koşukavak yönetimindeki Bursa temsilcisi, TFF 1. Lig'deki ilk puanlarını Akhisarspor karşısında 2-1'lik skorla aldı.

Daha sonra konuk olduğu Eskişehirspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdüren Bursaspor, 4. haftada Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Yeşil-beyazlıların 3 maçlık galibiyet serisine Adana Demirspor son verdi. 5. haftada deplasmanda Adana Demirspor'a 4-1 yenilen Bursaspor, iç sahada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek taraftarlarını yeniden umutlandırdı.

Ligin 7. haftasında Altay'a deplasmanda 2-1 yenilen Bursaspor, dün zirve yarışındaki ekiplerden Cesar Grup Ümraniyespor'u ağırladı. 9. dakikada 1-0 geriye düşen, 76. dakikada Mamadou Diarra'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bursa ekibi mücadeleyi bırakmadı ve peş peşe 2 gol buldu. 81. dakikada Anıl Karaer ve 83. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un golleriyle Cesar Grup Ümraniyespor'u 2-1 yenmeyi başaran Bursaspor, 8 haftalık süreçte galibiyet sayısını 5'e çıkardı.

İç sahadaki 4 karşılaşmasını ve deplasmanda Eskişehirspor ile yaptığı maçı kazanan Bursaspor, 3 kez de sahadan yenik ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Beraberliği bulunmayan yeşil-beyazlılar, ilk 8 haftada rakip fileleri 13 kez havalandırdı, 12 gole ise engel olamadı.

3 puan silme cezası nedeniyle 12 puanı bulunan Bursaspor 9. haftada 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bursaspor, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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