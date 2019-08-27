Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı

Bursaspor, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de ilk galibiyetini aldı.



Geçtiğimiz sezon sahasında kötü bir performans gösteren yeşil-beyazlılar, bu sezon seyircisi önündeki ilk maçı ise kazandı.



2018-2019 sezonunda Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Bursaspor, son 10 iç saha maçında ise yalnızca 1 kez galip gelebilmişti.



Yeşil-beyazlı takım, bu süreçte 4 mağlubiyet, 5 de beraberlik almıştı.



Timsah, en son geride kalan sezonda Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etmişti.



Öte yandan son yıllarda, evinde oynadığı ilk maçlarda dilediği sonuçlara ulaşamayan Bursa temsilcisi, bu şansızlığını da kırdı.



İç sahadaki son 7 sezonun başlangıç maçları dikkate alındığında, sadece 1 defa kazanan Bursaspor, Akhisarspor karşısında galip gelerek bu kötü seriye de son verdi. Bursaspor, söz konusu süreçte son galibiyeti 2017-2018 sezonunda Alanyaspor'a karşı almıştı.



Diğer 6 müsabakada Timsah, 4 kez mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.