Son Dakika Haberleri: Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı
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Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı

2 saat önce

Bursaspor, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de ilk galibiyetini aldı.

Bursaspor evindeki galip gelememe hasretini sonlandırdı, System.String[]

Bursaspor, Akhisarspor'u 2-1 mağlup ederek TFF 1. Lig'de ilk galibiyetini aldı.


Geçtiğimiz sezon sahasında kötü bir performans gösteren yeşil-beyazlılar, bu sezon seyircisi önündeki ilk maçı ise kazandı.


2018-2019 sezonunda Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Bursaspor, son 10 iç saha maçında ise yalnızca 1 kez galip gelebilmişti.


Yeşil-beyazlı takım, bu süreçte 4 mağlubiyet, 5 de beraberlik almıştı.


Timsah, en son geride kalan sezonda Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etmişti.


Öte yandan son yıllarda, evinde oynadığı ilk maçlarda dilediği sonuçlara ulaşamayan Bursa temsilcisi, bu şansızlığını da kırdı.


İç sahadaki son 7 sezonun başlangıç maçları dikkate alındığında, sadece 1 defa kazanan Bursaspor, Akhisarspor karşısında galip gelerek bu kötü seriye de son verdi. Bursaspor, söz konusu süreçte son galibiyeti 2017-2018 sezonunda Alanyaspor'a karşı almıştı.


Diğer 6 müsabakada Timsah, 4 kez mağlup olurken, 2 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:39 
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