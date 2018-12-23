Son Dakika Haberleri: Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Aybaba ve Bulut

Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor Maçının Ardından - Aybaba ve Bulut

1 saat önce

Spor Toto 1. Ligin 17. haftasında kendi evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçı yöneten hakemin oyunu etkilediğini iddia etti.

Spor Toto 1. Ligin 17. haftasında kendi evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 berabere kalan Bursaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçı yöneten hakemin oyunu etkilediğini iddia etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 07:44 Kaynak: AA

Evkur, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Güncel
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