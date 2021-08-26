TFF 1. Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Bursaspor- Eyüpspor maçında hakem Emre Kargın düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Bitci Timsah Stadyumu'nda cumartesi akşamı saat 21.45'te oynanacak olan Bursaspor-Eyüpspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Sezgin Çınar ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu oldu. Emre Kargın yönetiminde sadece bir maça çıkan Bursaspor, o müsabakada geçen sezon Adanaspor'u 3-0 yenmeyi başarmıştı. Eyüpspor ise çıktığı 2 maçta 1 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. - BURSA