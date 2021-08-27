Üye Girişi
Bursaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor - Son Dakika

Bursaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor

27.08.2021 14:10
Bursaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor, System.String[]

Sezona dilediği başlangıcı yapamayarak teknik direktör değişikliğine giden ve henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor, 2'de 2 yaparak dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor'u yenerek, taraftarına 3 puanı hediye etmek istiyor.

Sezona dilediği başlangıcı yapamayarak teknik direktör değişikliğine giden ve henüz galibiyeti bulunmayan Bursaspor, 2'de 2 yaparak dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor'u yenerek, taraftarına 3 puanı hediye etmek istiyor.

TFF 1. Lig'in 3. Hafta mücadelesinde Bursaspor, sahasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor'u konuk edecek. Bitci Timsah Park'ta oynanacak olan zorlu randevu, saat 21.45'te başlayacak. Maçı Emre Kargın yönetecek, yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ile Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ferhan Kestanlıoğlu.

YALNIZCA BİR PUANDAHafta içerisinde teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getiren Bursaspor, genç teknik adam yönetiminde ilk maçına çıkacak. Sezona evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan yeşil beyazlılar, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında da 2-1 kaybetti. Henüz galibiyeti bulunmayan Bursa ekibi, sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.EYÜPSPOR ZİRVEDEUzun bir aradan sonra yeniden TFF 1. Lig'e yükselen Eyüpspor ise, sergilediği performans ile zirve yarışında yer alıyor. Sezonun ilk maçında, Süper Lig'den gelen Gençlerbirliği'ni deplasmanda 4-2 yenerek dikkati çeken İstanbul ekibi, evinde de Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.DAHA ÖNCE BİR MAÇINI YÖNETTİMücadelenin hakemi Emre Kargın, daha önce Bursaspor'un bir maçını yönetirken; yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezon ligde oynanan Adanaspor deplasmanından 3-0'lık galibiyet elde etti. Kargın, Eyüpspor'un da iki maçını yönetirken İstanbul ekibi bu maçlarda birer galibiyet ve mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.HÜCUM TAKIMLARISezon başında, her iki ekip de hücuma önem veren bir görüntü çizdi. Bursaspor, her iki maçında da rakip fileleri havalandırırken goller Burak Altıparmak ve Reagy Ofosu'dan geldi. Eyüpspor da 6 kez gol sevinci yaşarken; deneyimli santrfor Umut Bulut ile Taşkın İlter'in ikişer golle performansları dikkati çekti.İÇ SAHADA GALİBİYETE HASRETİç saha maçlarında taraftarıyla bütünleşerek, puanların önemli bölümünü toplayan Bursaspor son zamanlarda bu özelliğine hasret kaldı. Yeşil beyazlılar, geçtiğimiz sezonun son iki iç saha maçından mağlubiyetle ayrılırken, henüz yeni sezonda da galibiyetle tanışamadı. 3 maçlık galibiyet hasreti bulunan Bursa ekibi; evindeki son 5 maçında yalnızca bir galibiyet alabildi.OYUNU SKORA YANSITAMADI

Geride kalan iki haftada topa sahip bir görüntü çizen Bursaspor, Adanaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında rakiplerinden daha fazla topla oynadı. Adanaspor karşısında 7, Erzurum deplasmanında da 14 kez kaleyi deneyen ve yüzde 80 civarı pas başarısı ile oynayan Bursaspor, sergilediği oyununu ise skora yansıtamadı.


- Bursa

Futbol Federasyonu, Bursaspor, Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır 15:01 Fenerbahçe'nin grubundaki Olympiakos yöneticisinden temsilcimize övgü: Üst tura çıkacaklardır Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı 14:40 Bariyeri eliyle kaldırmaya çalışan adamın otomobiline tren çarptı Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler 14:26 Kabil'de yaşanan 6 patlamayı üstlenen DAEŞ- Horasan hakkında bilinmeyenler
5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi 14:14 5 yıldızlı otelde 60 yavru caretta caretta sıkışarak can verdi AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya 14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı 13:50 Aldatan kocasından intikam almak için cinsel organına metal somun sıkıştırdı
Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı 13:00 Son dakika: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölü sayısı 110'a çıktı Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü 12:44 Üniversiteli genç, feci kazada can verdi! 19 gün önce aldığı motosikleti hurdaya döndü

Son Dakika Haberleri
14:41 Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı
14:39 Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor
14:26 Son Dakika! 2021-YKS yerleştirme sonuçları gelecek hafta açıklanıyor
14:24 Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu
14:10 Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı
14:07 AK Partili Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz'dan 600 bin TL'lik aracına savunma: Şahin alacak halimiz yok ya
14:00 Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı
13:30 MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi
13:27 Son Dakika: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
13:14 Milli sol bek Umut Meraş, Beşiktaş'ta
2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı 2021 yılında kaçakçıları ihbar eden vatandaşlara 1,2 milyon TL ikramiye dağıtıldı         
15:03
Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı Son Dakika: Ronaldo, Juventus'tan resmen ayrıldı         
14:41
Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor Hemşirelik öğrencisi Merve 3 gündür kayıp! Ailesi hayatından endişe duyuyor         
14:40
Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu Son dakika: MNG Kargo'ya siber saldırı düzenlendi! Müşteri bilgileri deşifre oldu         
14:25
Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı Afganistan Merkez Bankası Başkanı olarak atanan ismin diploması olmadığı anlaşıldı         
14:11
Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı Lerzan Mutlu, mini şortlu pozları ile beğeni topladı         
14:00
Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, Karısını 3. kattan atarken olayı gören minik kız, "Baba ben annemi çok seviyorum" diye yalvarmış         
13:38
Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi Amatör balıkçı, şanslı günündeydi! Yakaladığı 30 kiloluk kuzu balığını tekneye yarım saatte çıkartabildi         
12:51
Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi Alişan geçen ay kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızları ile AVM'de görüntülendi         
12:12
Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu! Çete lideri öğretmenin kasasından servet çıktı         
12:09
Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu Önce boğup, sonra 15 yerinden bıçaklamıştı! Annesini öldüren gencin ilk sözleri ''Hatırlamıyorum'' oldu         
11:57
Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi Antrenmana geldi, kovulduğunu öğrendi! Takımı Avrupa Ligi'nden elenen Sumudica, tesislere giremedi         
11:51
Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı Açılışını Cumhurbaşkanı'nın yaptığı havalimanı, tek kuruş kazandırmadan satışa çıkarıldı         
11:29
525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor 525 yıldır aynı yerde duran tabut, ziyaretçi akınına uğruyor         
11:15
Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de Eşiyle fotoğraf paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden yorum: Ben de ben de         
11:07
Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış         
10:49
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 15:07:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor, Eyüpspor'u ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement