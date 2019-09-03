Son Dakika Haberleri: Bursaspor - Fenerbahçe maçı çocuklar için oynanacak
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Bursaspor - Fenerbahçe maçı çocuklar için oynanacak

8 saat önce

Bursaspor pazar akşamı sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bursaspor - Fenerbahçe maçı çocuklar için oynanacak, System.String[]

Bursaspor pazar akşamı sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu özel maç çocuklar için oynanacak.


8 Eylül 2019 Pazar saat 20.00'de Bursaspor, Fenerbahçe'yi Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda ağırlayacak. Bu karşılaşma Türkiye ve dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak adına oynanacak. İlerleyen günlerde belirlenecek bilet fiyatlarından elde edilen gelirleri çocuklar adına çalışan sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak.


Bu anlamlı mücadeleyi Lösev, Türkiye Down Sendromlular Derneği, Otizm Vakfı, ENSEV Fiziksel Engelli Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, Bursa Yetimder, Bursa Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği, Bursa Özel Eğitim, Bursa Çocuk Gelişimi ve Eğitimcileri Derneklerinden özel çocuklar her takımın yedek kulübesinin arkasında oluşturulacak özel tribünlerde ağırlanacak.


Ayrıca maç öncesi her iki camianın yöneticileri bu kurumları temsil eden çocuklara "Çocuk Farkındalığı" adına hediye ve plaket takdim edecek. Maçın ilk dakikası tamamlanana kadar "Dünya Çocukları Farkındalığı" adına aralıksız alkışlanacak. - BURSA

Fenerbahçe, Bursaspor, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:24 Kaynak: İHA
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