Son Dakika Haberleri: Bursaspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal (1)

Bursaspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal (1)

30 dakika önce

- Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın basın toplantısı BURSA - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

- Bursaspor- Fenerbahçe maçının ardından
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın basın toplantısı BURSA - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:35 Kaynak: AA

Ersun Yanal, Fenerbahçe, Bursaspor, Spor
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