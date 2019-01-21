Bursaspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Ersun Yanal (1)
30 dakika önce
- Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın basın toplantısı BURSA - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
- Bursaspor- Fenerbahçe
maçının ardından
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal
'ın basın toplantısı BURSA - Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:35 Kaynak: AA
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