Bursaspor-Fenerbahçe Maçının Ardından - Samet Aybaba
21 dakika önce
- Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın basın toplantısı BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
- Bursaspor- Fenerbahçe
maçının ardından
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
'nın basın toplantısı BURSA - Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Bursaspor-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:43 Kaynak: AA
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