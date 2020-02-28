Bursaspor fırsat tepti - Son Dakika
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Bursaspor fırsat tepti

6 saat önce

Altay ile 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlılar, zirve yolundaki rakiplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mağlubiyetini fırsata çeviremedi.

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Altay ile 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlılar, zirve yolundaki rakiplerinden biri olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un mağlubiyetini fırsata çeviremedi.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, önemli bir fırsatı daha tepti. Lig ikincisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Altınordu deplasmanında kaybetmesinin ardından yeşil-beyazlılar, Altay'ı mağlup edip Erzurum ekibi ile aynı puana ulaşma fırsatı yakalamıştı. Fakat İlk yarı tutuk bir futbol sergileyen ve devreyi 2-1 geride tamamlayan Timsah, ikinci yarıda skoru 2-2'ye getirmesine rağmen galibiyet golünü bulamayınca bu fırsatı tepmiş oldu. Bursaspor, bu sonuçla 40 puanla 4'üncü sırada kaldı.


Hatayspor yeniden yükselişe geçti


Ligi uzun süredir lider götüren Hatayspor, hoca değişikliğinden sonra eski performansına geri döndü. Üst üste 3 maç kazanamadıktan sonra Teknik Direktör Bayram Toysal'ı görevden alıp yerine Mehmet Altıparmak'ı getiren Hatay ekibi, bu değişikliğin meyvesini aldı. Hatayspor, Altıparmak göreve geldikten sonra, önce deplasmanda Eskişehirspor'u ardından da iç sahada Osmanlıspor'u 1-0'lık skorlarla geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 48 puanla birinci sırada bulunan bordo-beyazlılar, yarın deplasmanda Adana Demirspor ile kiritik bir maça çıkacak.


Play-off yarışı kızıştı


Geride kalan 24 hafta itibariyle ilk iki yarışının yanı sıra play-off mücadelesi de oldukça çekişmeli bir yarışa sahne oluyor. Yeni teknik direktörü Yalçın Koşukavak ile çıkış yakalayan ve 35 puanla 6. sırada bulunan Altay, Adanaspor galibiyetinin ardından Bursa deplasmanından da aldığı puanla play-off hattında kalmayı başardı. Altay ile eşit puana sahip olan Akhisarspor ve Ümraniyespor da play-off hattının dibinde yer alıyor. Son 3 maçta 9 puan alan Karagümrük 37 puanla 5'inci sırada bulunurken; 40'ar puanlı iki takımdan Bursaspor 4, Adana Demirspor ise 3'üncü sırada yer alıyor. - BURSA

Erzurumspor Kulübü, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:02 Kaynak: İHA
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