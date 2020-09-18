Bursaspor forma göğüs reklamı anlaşması yaptı

Bursaspor Kulübü, taraftarın merakla beklediği forma göğüs reklamı anlaşmasını resmileştirdi.

Bursaspor Kulübü, sponsorluk anlaşmalarına devam ediyor. Yeşil beyazlı kulüp, forma kol sponsorluğunun ardından göğüs sponsorluğu ile ilgili resmi adımı attı.

Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen törende Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, şu ifadeleri kullandı: "Bursaspor Kulübü'nün içinde bulunduğu durumlardan dolayı çok ciddi anlamda, hukuki, idari ve mali çalışmalar yapıyoruz. Önemli mesailer harcıyoruz. Bu süreçte de hepsinin üstesinden gelmemiz gerekiyor. Sponsorluk anlamında da olumlu sonuçlar alıyoruz. Tasarruf A.Ş. ile göğüs sponsorluğu anlamında anlaştık. Bursaspor böyle firmalarla onur ve gurur duyması gerekiyor. Önemli bir protokol imzalıyoruz. Bursaspor'un böyle cefakar ve fedakar yatırımcılara ihtiyacı var. Her iki yere de hayırlı olsun."

Tasarruf AŞ adına Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Narman ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: " Türkiye'nin 6 şampiyon takımından biri olan ve ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden büyük Bursasporumuz'a Süper Lig'e çıkma yolunda destek olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Takımlarına desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen büyük Bursaspor'un büyük taraftarına merhaba diyor, zaferlere giden bu yolda onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz." - BURSA