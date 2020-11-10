Bursaspor formaları Afrikalı çocuklara ulaştı - Son Dakika

Bursaspor formaları Afrikalı çocuklara ulaştı

10.11.2020 09:19
Bursaspor formaları Afrikalı çocuklara ulaştı, System.String[]

Nilüfer Bursasporlu İş adamları Derneği (NİLBİAD), Afrika'nın batısı Gine'ye hem yardım hem de Bursaspor forması gönderdi.

Nilüfer Bursasporlu İş adamları Derneği (NİLBİAD), Afrika'nın batısı Gine'ye hem yardım hem de Bursaspor forması gönderdi. Formaları giyen Afrikalı minikler büyük sevinç yaşadı.

Bursaspor arması bu kez Afrika'da minik bedenleri üzerinde yerini aldı. Nilüfer Bursasporlu İş adamları Derneği (NİLBİAD), Afrika'nın batısı Gine'ye hem yardım hem de Bursaspor sevgisi aşılamak için yeşil-beyazlı forma gönderdi. 'Mutluluk Bursaspor forması giyer' sloganı ile yola çıkan NİLBİAD, formaları Afrikalı çocuklara ulaştırmayı başardı. Formaları üzerlerine geçiren Afrikalı minik çocuklar, büyük sevinç yaşarken, Türkçe olarak da 'Yeşil beyaz, Bursaspor' diye bağırdı. - BURSA

Bursaspor formaları Afrikalı çocuklara ulaştı
Bursaspor formaları Afrikalı çocuklara ulaştı
Bursaspor formaları Afrikalı çocuklara ulaştı

Bursaspor, Afrika, Gine, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor formaları Afrikalı çocuklara ulaştı - Son Dakika Spor


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