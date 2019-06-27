Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Frey'e borcunu ödeyerek cezadan kurtuldu
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Bursaspor, Frey'e borcunu ödeyerek cezadan kurtuldu

39 dakika önce

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, eski oyuncusu Fransız kaleci Sebastian Frey'e borcunu ödeyerek ceza alma riskini ortadan kaldırdı.

Bursaspor, Frey'e borcunu ödeyerek cezadan kurtuldu, System.String[]
Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, eski oyuncusu Fransız kaleci Sebastian Frey'e borcunu ödeyerek ceza alma riskini ortadan kaldırdı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FIFA tarafından Bursaspor hakkında verilen kararın gereğinin yerine getirildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüzün imkanlarıyla ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın desteğiyle Sebastian Frey'e alacakları ödenmiştir. Bu dosya ile ilgili olarak kulübümüzün puan silme ve transfer yasağı cezası alma durumu da ortadan kalkmıştır." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:46 Kaynak: AA
Bursaspor, Spor
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