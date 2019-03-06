Son Dakika Haberleri: Bursaspor Galibiyet Serisi Yakalamayı Hedefliyor

Bursaspor Galibiyet Serisi Yakalamayı Hedefliyor

1 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanarak, galibiyet alışkanlığı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bursaspor Galibiyet Serisi Yakalamayı Hedefliyor, System.String[]
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynayacakları MKE Ankaragücü maçını kazanarak, galibiyet alışkanlığı elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Demir Grup Sivasspor karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin, takımda moral ve motivasyonu arttırdığını dile getirdi.

Bu hafta karşılaşacakları MKE Ankaragücü'nün yeni bir takım yapısıyla sahaya çıkacağını belirten Aybaba, rakibin 10 farklı oyuncuyla sahada olmasını beklediklerini ifade etti.

Aybaba, bu maçın hem kendileri hem de rakipleri için büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ligin altında 8-9 takım birbiriyle mücadele ediyor. Biz, MKE Ankaragücü karşılaşmasının üstüne bir maç daha kazanarak, bu durumu sürekli hale getirmek istiyoruz. Oyuncularımız da aynı şekilde düşünüyor. Ayrıca çok duygusal bir maç. Kaza geçiren evlatlarımız var orada. O yüzden maç saati değişti. İnşallah güzel ve keyifli bir müsabaka olur. İki takımın da şiddetle puana ihtiyacı var. İnşallah kazanan biz oluruz."

Aybaba, Demir Grup Sivasspor maçında gözyaşlarına hakim olamamasının hatırlatılması üzerine, "Bu, o anın duygusu değil. Şimdiye kadar kaçırdığımız puanların, hakem hatalarının bize verdiği bir sürü zararın, yani hepsinin birikimiydi. 'Herhalde bu olmayacak.' duygusuydu o. İnanılmaz mutlu oldum. Duygu olmazsa, başarı da keyif de mutluluk da olmaz. Oyuncularımız da aynı duyguları yaşadı soyunma odasında. İnşallah bu maçı da kazanır aynı duyguları yaşarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:10 Kaynak: AA

Samet Aybaba, MKE Ankaragücü, Bursaspor, Spor
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