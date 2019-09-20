Bursaspor, galibiyet serisini adana deplasmanında sürdürmek istiyor

TFF 1'inci Lig'de son haftalarda aldığı galibiyetlerle dikkat çeken Bursaspor, serisini Adana Demirspor deplasmanında da sürdürmek istiyor.Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle birlikte averajla puan cetvelinin ikinci basamağına yerleşen Bursaspor, 5'inci hafta mücadelesinde Adana Demirspor'a konuk oluyor. Son 3 maçını kazanarak zirve yarışına ortak Bursa temsilcisi, yarın saat 19.00'da 6 puana sahip Adana ekibiyle kozlarını paylaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak zorlu randevuda deneyimli hakemlerden Özgüç Türkalp düdük çalacak. Türkalp'in yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sinan Dereci.BURSASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VARİki ekip, son olarak 2013 yılında olmak üzere toplamda çeşitli lig ve kupa maçlarında 47 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde ise Bursaspor rakibine üstünlük kurdu. Yeşil beyazlılar, 23 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken; Adana temsilcisi 13 maçı kazandı. Geriye kalan 11 mücadelede ise taraflar, birer puanı hanesine yazdırdı. İki ekibin son karşılaştığı maç 4 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Kupası'nda oynanırken; Adana'daki mücadeleyi Bursaspor, 2-1'lik skorla kazanmasını bildi.ADANA DEMİRSPOR GOL YEMEDİAdana'da oynanan maçlarda ise ev sahibinin üstünlüğü göze çarpıyor. Buradaki 24 maçta Adana Demirspor 12 galibiyet elde ederken, Bursaspor 6 kez kazandı ve 6 maç da beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon henüz yenilmeyen ve çıktığı 4 maçın birini kazanan Adana temsilcisi, söz konusu galibiyetini de sezon ilk maçında Balıkesirspor'a karşı 2-0'lık skorla aldı. Sonraki maçlarında sahadan golsüz eşitlikle ayrılan Adana Demirspor, bu sezon çıktığı 4 maçta da kalesini gole kapadı ve yalnızca 2 kez gol sevinci yaşadı.ÖZGÜÇ TÜRKALP, İKİ TAKIMIN 12'ŞER MAÇINI YÖNETTİMaçın hakemi Özgüç Türkalp, iki takımın maçlarını daha önce de birçok kez yönetti. Türkalp, Bursaspor'un 12 maçında düdük çalarken; yeşil beyazlılar bu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bursa temsilcisinin 3 mağlubiyeti de deplasman maçlarında geldi. Bursaspor, Türkalp'in yönettiği 4 deplasman maçının sadece birini kazanabildi. Deneyimli hakem, Adanaspor Demirspor'un da 12 maçını yönetti. Adana ekibi de bu maçlarda; 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Türkalp'in yönettiği 7 iç saha maçında Adana temsilcisi hiç yenilmedi; 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.Bu sezon oynadığı hiçbir maçı boş geçmeyerek goller bulan Bursaspor'da gözler de hücum hattında olacak. Yeşil-beyazlılarda Emirhan Aydoğan ve Kubilay Kanatsızkuş, 2'şer golle dikkat çekti. Iasmin Latovlevici, Abdullahi Shehu, Ali Akman ve Ramazan Keskin de birer gol kaydetti. Bursaspor, 4 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırarak, maç başı 2 gol ortalaması yakaladı.