Bursaspor galibiyet serisini sürdürmek istiyor

Son haftalarda aldığı galibiyetle moral depolayarak üzerindeki kara bulutları dağıtan Bursaspor, galibiyet serisini bugün evinde Osmanlıspor karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor.

TFF 1'inci Lig'de heyecan, Milli ara sonrası 4'üncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Sezona mağlubiyetle başlamasına karşın son 2 maçından galibiyetle ayrılarak formda bir görüntü çizen Bursaspor, yarın sahasında Osmanlıspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu randevu saat 16.30'da başlayacak. İstanbul bölgesi hakemlerinden Emre Malok'un yöneteceği karşılaşmada, Malok'un yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Seyfettin Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Serkan Önsal.

BURSASPOR FORMDA

3-1'lik Fatih Karagümrük mağlubiyeti sonrası sahasında Akhisarspor'u 2-1 yenen ve son olarak Eskişehirspor deplasmanını da 2-0'lık skorla kayıpsız geçen Bursaspor, 6 puanla üst sıraları zorluyor. Osmanlıspor ise; sezona evindeki 2-1'lik Boluspor galibiyetiyle başlamasına karşın, sonraki hafta deplasmanda Keçiörengücü'ne 1-0 kaybetti ve son olarak da evinde Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bursaspor, üst üste 3'üncü kez kazanarak uzun bir aranın ardından galibiyet serisini geliştirmek istiyor.

ÖZER VE SELEZNOV KADRODA OLACAK

Transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı isimlerle dikkat çeken Bursaspor'da Yevhen Seleznov ve Özer Hurmacı'nın yarınki mücadelede sahada olması bekleniyor. Bu sezon gollere yaptığı katkı ile öne çıkan Kubilay Kanatsızkuş'un, Osmanlıspor karşısında da ilk 11'deki yerini alacağı ön görülürken, Seleznov'un kadroda olacağı ancak oyunun gidişatına göre sonradan süre alabileceği öğrenildi. Henüz hazır olmayan Özer Hurmacı'nın da ilk 11'deki belirsizliği sürüyor.

DENGE SÖZ KONUSU

İki ekip daha önce resmi maçlarda 15 kez karşılaştı. Bu mücadelelerde her iki takım da 4'er galibiyet elde ederken, geride kalan 7 randevuda ise taraflar, birer puanla sahadan ayrıldı. Bursaspor'un evindeki maçlarında ise rakibiyle arasında denge söz konusu. Bursa'da resmi maçlarda 6 kez karşılaşan iki ekip bu mücadelelerinden 2'şer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet çıktı. Bursaspor yarın kazanması halinde rakibiyle puan farkını 5'e çıkaracak. Osmanlıspor kazanması halinde ise rakibinin 1 puan önüne geçecek.