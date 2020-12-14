Bursaspor gençleriyle kritik sezonda tırmanışını sürdürüyor - Son Dakika

Bursaspor gençleriyle kritik sezonda tırmanışını sürdürüyor

14.12.2020 11:31

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig yolundaki zorlu sezonda tüm olumsuzluklara rağmen zirveye doğru tırmanışına devam ediyor.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, Süper Lig yolundaki zorlu sezonda tüm olumsuzluklara rağmen zirveye doğru tırmanışına devam ediyor.

Türk futbol tarihinde yaşadığı şampiyonlukla önemli yer edinen Bursaspor, zorlu günler geçirdiği TFF 1. Lig'deki ikinci sezonunda puan cetvelinin üst sıralarına tırmanışını sürdürüyor.

Sezon başında Türkiye Futbol Federasyonundaki (TFF) dosyaları nedeniyle transfer tahtasını açtıramayan ve yeni oyuncular alamayan yeşil-beyazlı ekip, altyapıdan gelen 22 oyuncuyla yarışa devam ediyor.

Maddi sıkıntılar da yaşayan Bursa temsilcisi, 22,5 yaş ortalamasına sahip kadrosuyla karşılaşmalardaki mücadelesi ve hırsıyla öne çıkıyor.

Yeşil-beyazlılar, 14. hafta maçında ligin güçlü ekiplerinden Yılport Samsunspor'u iç sahada 3-0 mağlup ederek 6. galibiyetini aldı ve 20 puana ulaştı.

Bursaspor, bir maçı eksik lider Tuzlaspor'un 7 puan gerisinde bulunuyor.

Ligde 25 golle en çok gol atan ekip unvanına sahip olan Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er de hırsıyla dikkati çekiyor.

Mustafa Er: "Geldiğimiz nokta çok değerli"

Mustafa Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıkıntılı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Birçoğuyla altyapıda çalıştığı genç oyuncu grubuna sahip olmanın avantajını yaşadıklarını belirten Er, şöyle devam etti:

"Mevcut kadrodaki tecrübeli isimlerle genç oyuncularımızı harmanladık. Takım olgusunu üst seviyeye çekmek ilk amacımızdı. Altyapıdan gelen oyuncularımızın zaten yeterliliği var. O yüzden buradalar. Sezona kötü ve sancılı başladık. Verilen aralarla beraber yükselişe geçtik. Mağlup olduğumuz birçok maçta mağlubiyeti hak etmedik. Geldiğimiz nokta çok değerli. Şu anda üst sıralardaki takımlara yakın durumdayız. İlk etapta amacımız oralara tutunabilmekti. Daha iyi olabilirdi. Oyun anlamında her geçen gün üstüne koyan, gelişen, hedefleri ve vizyonu olan karakterli bir oyuncu grubuyla yarışıyoruz. Sevinci ve hüznü hep beraber içlerinde yaşıyorlar. Birbirlerini sarıyorlar. Sahada hiçbir zaman pes etmeyen, her şeyini ortaya koyan bir Bursaspor var. Hala hedefe tutunuyoruz."

"Tüm Türkiye'nin 'Bursaspor'u izlemekten keyif alıyoruz' demeye başladığı bir hal aldık"

Er, Süper Lig hedefi doğrultusunda gidebildikleri en üst noktaya ulaşmayı istediklerini aktardı.

Uzun vadeli planlarının öncelikle takımın bulunduğu durumu korumaya yönelik olduğuna dikkati çeken Er, "Biz herkese her yerde sıralamadaki yeri ne olursa olsun saygı duyacağız, kazanmak için oynayacağız. Genç bir takım olduğumuz için bazı maçlarda kırılmalar yaşadık. Çok basit bireysel hatalar yaptık. Ligin en fazla gol atan takımıyız. En çok gol yiyen takımlarından da biriyiz." diye konuştu.

Mustafa Er, ilk amaçlarının mutluluk, huzur, sevgi, saygı, güven bağı ve samimiyeti temin etmek olduğunu, bunda da başarıya ulaştıklarını belirtti.

Şehrin oyuncu grubuna maddi ve manevi sahip çıkması gerektiğine işaret eden Er, "Bunu hak ediyorlar. Ciddi bir yük altındalar ve bu yükü sırtladılar gidiyorlar. Lütfen herkes bu oyuncu grubuna sahip çıksın. Tüm Türkiye'nin 'Bursaspor'u izlemekten keyif alıyoruz' demeye başladığı bir hal aldık." değerlendirmesinde bulundu.

"Bazıları belki Avrupa'ya transfer olacak"

Er, Bursaspor'un genç oyuncularını Avrupa'dan bile scout ekiplerinin izlemeye geldiğini aktardı.

Takımda mücadele veren gençlerin hepsinin önünün çok açık olduğunu dile getiren Er, şöyle konuştu:

"Bu oyuncu grubu gerçekten karakterli ve yetenekleri var. Gelişime açıklar ve hedefleri var. Sürekli gelişmek istiyorlar. Son maçlara baktığımızda en az 7-8 altyapı oyuncusuyla oynuyoruz. Sadece Bursaspor ve A Milli Takım ile kalmayacaklar, bazıları belki Avrupa'ya transfer olacak. O potansiyele sahipler. Öğrenmeye çok açıklar. 16 yaşında ilk 11'de başlattığımız Kerem Kök örneği var. 22 altyapı oyuncusuyla antrenmana çıkıyoruz. 22-23 yaşlarındaki oyuncularımız takımın abisi konumunda. Bu formayı bugüne kadar layıkıyla taşıdılar. Tüm zorluklara rağmen çok iyi işler başardılar."

Bursaspor gençleriyle kritik sezonda tırmanışını sürdürüyor
Bursaspor gençleriyle kritik sezonda tırmanışını sürdürüyor
Bursaspor gençleriyle kritik sezonda tırmanışını sürdürüyor
Bursaspor gençleriyle kritik sezonda tırmanışını sürdürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor gençleriyle kritik sezonda tırmanışını sürdürüyor - Son Dakika Spor


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