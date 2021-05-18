Bursaspor Genel Sekreteri Ersin Toker görevinden istifa etti - Son Dakika

Bursaspor Genel Sekreteri Ersin Toker görevinden istifa etti

18.05.2021 09:42
Bursaspor Genel Sekreteri Ersin Toker görevinden istifa etti, System.String[]

Bursaspor'da üst üste istifalar gelmeye başladı.

Bursaspor'da üst üste istifalar gelmeye başladı. Başkan Erkan Kamat yönetimindeki önemli isimler arasında yer alan Genel Sekreter Ersin Toker, hem mevcut görevinden hem de 5 Haziran'da yapılacak Olağan Genel Kurul'da Kamat'ın listesinden istifa ettiğini açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da üst üste istifa haberleri gelmeye başladı. Mevcut Başkan Erkan Kamat yönetiminin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Genel Sekreter Ersin Toker, görevinden istifa ettiğini yazılı açıklama ile kamuoyuna duyurdu. Ersin Toker, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle bilinmesini isterim ki; kulübümüz için şehrimiz adına bir kurtuluş savaşı edası ile bu onurlu göreve inananlarla birlikte talip olduk. İmkansızlıklar ve inançsızlıklarla başlayan, mazbatası dahi teslim edilemeyen, hukuk ve muhasebe birimi lav edilmiş tam bir kaos ortamının hakim olduğu, 9 ay maaşları ödenmemiş personellerimizle, yıllık ücretlerinin %20'si kadarını haftalarca, aylarca yalvararak alabilen kırgın ve güvensiz bir ortamda ekmeğinin mücadelesini veren oyuncularımızla, daha önce Bursaspor camiasında maalesef kurtarıcılık yükü haricinde göreve layık görülmeyen hocamızla, şampiyon apoletli ve Bursaspor'u her mecrada koruyan, kollayan sportif direktörümüzle, yine aynı dönemde hizmet ve katkı sağlamış olan sağlık ekibimizle çıktığımız bu yola tüm inancımız ve hedeflerimizle başımızı, hatta gövdemizi koyduk."

"Bir takım entrikaları daha fazla hazmedemeyeceğim"

Ersin Toker şöyle devam etti: "Malum yaşanılan pandemi süreci, geriye dönük ve mevcut durumdaki olumsuz mali tablo, iç ve dış işlerimizde yaşanan aksilikler, eleştiriler ve duygusal çöküntüler faaliyetlerimizi, projelerimizi kısa çalışma dönemimizde hayata geçiremememize sebep olmuştur. Bazı spekülatif açıklamalar yapanların büyük Bursasporlu olarak değerlendirilmesine, tertemiz, görevini aşkla yapan insanların töhmet altında bırakılmasına, verilen emeklerin hiçe sayılmasına şahitlik etmekten de üzüntü duyduğumu paylaşmak durumundayım. Bu ortamda, bağış toplama ve harcama yetkisine sahip bir yönetici, daha da önemlisi taraftarı, sevdalısı olarak, yaşanmakta olan güvensizlik ortamı ve iftiraları, ayrıca yıllardır camiada süre gelen bir takım entrikaları daha fazla hazmedemeyeceğimin bilinmesini isterim."

"Bursaspor'umuzun yanında olmaktan ve hizmet etmekten kaçmadık"

Toker, sözlerine şu cümlelerle devam etti: "Üstlenmiş olduğumuz Hatıran Yeter kombine kartı organizasyonumuza bizlere olan güvenlerinden dolayı katılan gönüllü Bursaspor taraftarlarına, bize bu görevi layık gören kongre üyelerimize, desteklerini esirgemeyen ve bizlere bu imkanı sağlayan, her ziyaretimizde bizlere moral veren Sayın Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İlçe Belediye Başkanlarımıza, BTSO başkanımıza ve Bursaspor'un bu hallere düşmesine içtenlikle üzülenlere, yaşanılan gelişmelerden mahcubiyet duyanlara, mevcut şartlar dahilinde görev süremde elimden gelenin en iyisini yaptığımı iletmek ister, şükranlarımı sunarım. Bizler çaresiz ve neredeyse hiç geliri olmayan, müsabakalara dahi katılamayacak durumdaki sevdamız Bursaspor'umuzun yanında olmaktan ve hizmet etmekten kaçmadık, korkmadık ve birçok olumsuzluğa rağmen yılmadık. Fakat tertemiz ve iyi niyetli insanların bu kulüpte ve bu camiada her daim olması ve görev alması gerektiğini kurtuluşunun da böyle mümkün olduğunun bilinmesini isterim.

"Terinin son damlasına kadar savaşan herkese teşekkür ediyorum"

Genç futbolculara övgüler yağdıran Ersin Toker, "Görev halindeki yöneticilere iftira atmanın, üzmenin, töhmet altında bırakmanın Bursaspor'a kötülük olduğunu(!), gönüllü yöneticiler ve bizden sonra görevi üstlenecek olan tertemiz genç kardeşlerimizin fikirlerinin, karşılıksız, menfaatsiz projelerinin ve hayallerinin yok olmasına, Bursaspor'un yalnızlığa sürüklenmesine sebebiyet verdiğinin de unutulmamasına dikkat çekerim. Bu gururlu ve onurlu mücadelemizde birlikte olduğum dava ve yol arkadaşlarıma, varını, yoğunu, emeğini esirgemeden terinin son damlasına kadar savaşan, tüm Türkiye'nin gözü önünde formamızı ve şehrimizi mahcup etmeyen armamızı layıkıyla taşıyan, inanıldığında ve güvenildiğinde neler yapabileceklerini gururla sunan genç oyuncu kardeşlerimize, en az bizler kadar bu mücadelede var olma savaşı veren hocalarımıza ve bizlere bu zor ve duygusal zamanda görev sorumluğu veren başkanımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Kaos ile beslenen güruha hakkımı helal etmiyorum"

Ersin Toker, son olarak da şunları dile getirdi: "Takımımızın inandığında ve birlik olduğunda hedefi doğrultusunda tüm olumsuzluklara rağmen muvaffak olacağına inancım tamdır. En zor zamanında Bursaspor Kulübü'nde üstlendiğim onurlu ve şerefli yönetim kurulu üyeliği görevimden istifa ediyor, ayrıca 5 Haziran'da yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı Sayın Erkan Kamat'ın listesinden çıktığımı da kamuoyunun bilgisine sunuyorum. Bursaspor'umuza en ufak katkı sağlayan herkese ve kulübüme hakkımı helal ediyorum. Fakat hiç bir faydası olmadan acımasızca eleştiren ve sürekli kaos ile beslenen güruha hakkımı helal etmediğimi, kendilerini; Bursaspor için biraz daha yapıcı, kurtarıcı pozisyonlarda görmeyi dilediğimi, artık Bursaspor üzerinden beslenmektense biraz Bursaspor'u beslemelerini temenni ediyorum. Saygılarımla" - BURSA

Bursaspor Genel Sekreteri Ersin Toker görevinden istifa etti

Erkan Kamat, Bursaspor, Haziran, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor Genel Sekreteri Ersin Toker görevinden istifa etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek "Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış 4 kişiyi öldüren adamın ifadesi hayrete düşürdü! Katliam yaptıktan sonra gidip çocuklarıyla oynamış Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına AK Partili Şamil Tayyar'dan şartlı destek Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı

Son Dakika Haberleri
11:15 Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız
11:10 Şampiyon olan Beşiktaşlı futbolcular, Esra Erol'a video göndererek sürpriz yaptı
11:05 Esnafa yapılacak hibe desteği başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleşecek
11:02 ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti
10:50 Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti
10:48 Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı
10:28 Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:15 Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Bahçeli'den Sedat Peker sözleri: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker sözleri: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:07
ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti ABD'de uyuşturucudan ölenlerin sayısı, koronavirüs ölümlerini geçti         
11:02
Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor Moritanya'da 60 kilonun altındaki kadınlar evlenemiyor         
10:53
Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan paylaştığı 5 saniyelik "BLD 4.0" videosu merak uyandırdı         
10:48
Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu         
10:32
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı         
10:18
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı         
09:42
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak         
23:06
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 11:18:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor Genel Sekreteri Ersin Toker görevinden istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement