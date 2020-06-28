Bursaspor, Giresunspor deplasmanına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

Bursaspor, Giresunspor deplasmanına iddialı hazırlanıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, 31. haftada 30 Haziran Salı günü deplasmanda Giresunspor ile yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, 31. haftada 30 Haziran Salı günü deplasmanda Giresunspor ile yapacakları maça odaklandıklarını söyledi.

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Bursaspor YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Buz, Giresunspor müsabakası hazırlıklarına devam ettiklerini anlattı.

Adanaspor karşısında takımın başında çıktığı ilk maçta alınan üç puanın önemli olduğunu vurgulayan Buz, şöyle devam etti:

"Yüzde 100 üç puan için maça çıkıyoruz. Aynı şekilde Giresun'a gidiyoruz. Bu müsabakalar puan anlamında bizim için çok önemli. Tabii ki eksikliklerimiz var, bunları düzeltmek durumundayız. Şimdi tamamen Giresunspor müsabakasına odaklandık. Odaklanmak gerekiyor çünkü yan etkenler sizi sıkıntıya sokabilir. Artık çok fazla bir şey söylemeden puanlarımızı almak zorundayız."

İrfan Buz, dün Adana Demirspor'a yenilen Giresun temsilcisinin de play-off mücadelesi verdiğini hatırlattı.

Hem kendileri hem de Giresunspor için önemli bir maç olacağına dikkati çeken Buz, "Bizim hedefimiz belli, her zaman için üç puanı kovalayan takımız. Başka bir düşüncemiz yok." ifadelerini kullandı.

Adanaspor galibiyetinin ardından çok sayıda tebrik mesajı aldığını aktaran Buz, "Bursa ile her zaman gurur duydum. Büyük Bursa'dan bahsediyoruz. Bursa'da olmak benim için gerçekten çok farklı. O yüzden bu takıma her şeyimi vereceğim. Taraftarımızın duası bizim için çok önemli, bunu da futbolcularımıza anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Giresunspor, İrfan Buz, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 13:05 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bursaspor, Giresunspor deplasmanına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika Spor
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