Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı
14.11.2020 20:43
Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ikinci ve son idmanını gerçekleştirdi.
Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, günün ikinci ve son idmanını gerçekleştirdi.
TFF 1.Lig'in 10'uncu haftasında sahasında Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma harekeleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Günü çift idmanla tamamlayan Bursaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek. - BURSA
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