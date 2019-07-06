Bursaspor günü tek idmanla tamamladı
29 dakika önce
Bursaspor, sabah saatlerindeki çalışmayla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
, sabah saatlerindeki çalışmayla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Sezon başı hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Yalçın Koşukavak
gözetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Topla ısınma hareketleriyle başlayan antrenman koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Ardından dar alanda pas-pres oyunu oynayan yeşil-beyazlılar, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladı.
Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
- Bursa
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