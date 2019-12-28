Bursaspor-Hatayspor maçının ardından - Bayram Toysal - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor-Hatayspor maçının ardından - Bayram Toysal - Son Dakika Spor

Bursaspor-Hatayspor maçının ardından - Bayram Toysal

6 saat önce

TFF 1.Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, coşkulu bir şekilde mücadele ederek maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1.Lig'in 17. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Bursaspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, coşkulu bir şekilde mücadele ederek maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını dile getirdi.

Rakiplerinin uzun süredir beraber oynamaya çalışan oyuncularla kurulu olduğunu belirten Üzülmez, şöyle konuştu:

"Böyle bir takıma karşı oynadık. Oyuncularıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. Kısa sürede birbirimizi tanımak kolay değildi. Bir haftadır onlarla beraber vakit geçirmeye çalışıyorum. Bizim adımıza sevindirici taraf mücadele ettik. Hatalarımız vardı ama tabii ki de düzelteceğiz. Bugün beraber oynamaya çalışan, coşkulu ve son dakikaya kadar formanın hakkını veren bir takım görüntüsü vermek beni fazlasıyla mutlu etti. Oyuncularımla beraber doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Geçen hafta talihsiz bir mağlubiyet aldık. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Bursaspor camiasının ikinci yarıda yapması gereken var. Takviyeye ihtiyaçlarımız var. Yeni enerjiyle gelen oyunculara ihtiyacımız var. Bütün camia bize destek verip ikinci yarıyla beraber takviyelerle mücadele eden takım görüntüsü vermemiz için o rekabeti arttırmamız gerekiyor."

Toysal: "Bu tarz deplasmanın zor olacağını biliyorduk"

Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, maça temkinli başlamalarına rağmen erken bir golü kalelerinde gördüklerini söyledi.

İlk yarının son dakikalarında buldukları golün kendilerini ikinci yarıya dengeli başlayıp skoru lehine çevirme hesaplarına ittiğini vurgulayan Toysal, şunları kaydetti:

"İkinci yarıda yüzde yüz pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendirsek farklı konuşabilirdik. Uzatma dakikalarında yediğimiz gol üç puanı kaybetmemize neden oldu. Hatta puan alamamamıza neden oldu da diyebiliriz. Bu tarz deplasmanın zor olacağını biliyorduk. Bursaspor'u tebrik ediyorum. Buradan alacağımız puanların bizi ikinci yarıda iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorduk. Pozitif, kendine inanan ve güvenen adımlarla ikinci yarıda yolumuza devam edeceğiz."

Bursaspor-Hatayspor maçının ardından - Bayram Toysal

Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:47 Kaynak: AA
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