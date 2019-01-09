Bursaspor Hız Kesmedi
36 dakika önce
- Bursaspor hız kesmediANTALYA - İkinci yarıya Antalya'da hazırlanan Bursaspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.
- Bursaspor
hız kesmedi
ANTALYA - İkinci yarıya Antalya
'da hazırlanan Bursaspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.
Antalya Belek
'te Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Bursaspor, akşam yaptığı idmanla çalışmalarına devam etti. Teknik Direktör Samet Aybaba
yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı Ankaragücü
taraftarları da izledi. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman öncesinde Teknik Direktör Samet Aybaba, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:04 Kaynak: İHA
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