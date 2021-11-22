Üye Girişi
Son dakika haberi! Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti

22.11.2021 15:41
Son dakika haberi! Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hesapta olmayan birçok puanı Timsah Park'ın çimlerinde bıraktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, hesapta olmayan birçok puanı Timsah Park'ın çimlerinde bıraktı. Son olarak İstanbulspor'a mağlup olan yeşil-beyazlı ekibin, taraftarı önünde kazandığı puandan çok kaybettiği puanın yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında sahasında İstanbulspor'a 4-2 mağlup olan Bursaspor, iç saha performansı beklentinin çok altında kaldı. Yeşil-beyazlı takım, çıktığı 7 maçta sadece 3 galibiyet alırken, 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Tek müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bursa ekibi, taraftarı önünde Samsunspor, Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nü yenerken, Eyüpspor, Ankaragücü ve İstanbulspor'dan puan alamadı. Yeşil-beyazlılar, sezonun ilk maçında da Adanaspor'la 1-1 berabere kalmıştı. Bursaspor 7 müsabakada 10 puan hanesine yazdırmasına rağmen, tam 11 puan kaybetmesi camiada büyük üzüntüye neden oldu.

(Barış Yalım/ İHA)

Son dakika haberi! Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti

Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BTP Genel Başkanı Baş'tan 16:39 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar 16:11 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler 16:03 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
Kadir İnanır ameliyattan çıktı! İşte sağlık durumu 15:00 Kadir İnanır ameliyattan çıktı! İşte sağlık durumu İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı
AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun 12:12 TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun

Son Dakika Haberleri
16:46 Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı
16:38 BTP Genel Başkanı Baş'tan "Yıkılış Türkiye dizisi çekiliyor" iddiası
16:19 Tom ve Jerry'nin kimlikleri ortaya çıktı
16:12 Şenol Güneş'in Beşiktaş'a döneceği iddia edildi
16:10 Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar
16:07 Hulusi Akar: Yunanistan mağdur, Türkiye saldırgan algısı oluşturmaya çalışıyorlar
16:05 Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru
16:02 Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı dizide inanılmaz sahneler
15:25 Teknik Direktör Sergen Yalçın'dan istifa sinyali
15:22 Arap turist kılığına giren fenomenler, taksicinin dolandırıcılığını böyle kayda aldı
Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı Son dakika: LPG oto gaza bir zam daha! Fiyat 19 kuruş daha arttı         
16:47
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi!         
13:20
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 16:55:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bursaspor iç sahada kazandığından çok kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement