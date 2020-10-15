Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor - Son Dakika

Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor

15.10.2020 10:19
Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor, System.String[]

Sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak Bursaspor, kulüp tarihi boyunca 4 kez sezona iç sahada mağlubiyetler ile başlarken, evindeki üçüncü maçlarda bu şanssızlığını kırdı.

Sahasında Balıkesirspor'u ağırlayacak Bursaspor, kulüp tarihi boyunca 4 kez sezona iç sahada mağlubiyetler ile başlarken, evindeki üçüncü maçlarda bu şanssızlığını kırdı. Bu haftasonu bir kez daha bunu gerçekleştirmek isteyen Bursa ekibi; puan alamadığı takdirde ise kulüp tarihinde bir ilki yaşayacak.

TFF 1'inci Lig'de mücadele veren Bursaspor, geride kalan haftalarda henüz evinde puan ile tanışamadı. Bursa temsilcisi; evinde oynadığı Adana Demirspor ve Giresunspor maçlarında öne geçmesine karşın, her iki maçtan da puansız ayrıldı. 18 Ekim Pazar günü ise, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Balıkesirspor'u ağırlayacak olan Bursa ekibi, sahasında ilk puanları için mücadele edecek.

KAYBEDERSE İLK YAŞANACAKBursaspor'un 57 yıllık profesyonel lig tarihindeki sezon başlangıçları dikkate alındığında, sahasında oynadığı ilk üç maçtan puansız ayrılmadığı görülüyor. Kulüp tarihinde 4 sezon ilk iki maçını kaybeden Bursa temsilcisi, sonraki üçüncü mücadelesinden puan veya puanlarla ayrılmayı başardı. Bursa ekibi, Balıkesirspor karşısında da sahadan mağlubiyetle ayrıldığı takdirde ise; tarihinde ilk kez evinde oynadığı ilk üç maçı puansız kapatacak.ÜÇÜNCÜ MAÇLARINDA ZİNCİRİ KIRDI1986/87 sezonunda ilk iki maçını kaybeden Bursaspor, sonraki üç maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi. 1998/99 sezonunda da benzer grafik çizen Bursa ekibi, evinde ilk iki maçta mağlubiyetin ardından sahasında oynadığı sonraki 5 maçı da kazandı. Bir sezon sonra yine evinde iki mağlubiyetle sezona başlayan Bursa temsilcisi, şanssızlığını evindeki üçüncü maçında aldığı galibiyetle kırdı. Yakın geçmişte de 2014/15 sezonunda evinde iki mağlubiyet alan Bursaspor, sahasındaki üçüncü maçta berabere kalarak evinde puanla tanıştı.GEÇEN SEZON ETKİLİYDİ

Pandemi nedeniyle taraftarından yoksun olarak sahada mücadele veren Bursa temsilcisi, 11 sezonda ise sahasında oynadığı ilk üç maçından galibiyet ile ayrıldı. 1970/71 sezonunda evinde oynadığı ilk 5 maçı da kazanan Bursaspor, kulüp tarihinin en iyi iç saha başlangıcını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon TFF 1'inci Lig'de iç sahada en etkili ekiplerden biri olan Bursa ekibi; 17 maçında topladığı 35 puan ile ligin en iyi üçüncü iç saha performansına imza attı.


Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor
Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor
Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor iç sahadaki zinciri kırmak istiyor - Son Dakika Spor

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