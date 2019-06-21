Son Dakika Haberleri: Bursaspor için kampanya hazırlığı
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Bursaspor için kampanya hazırlığı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küme düşen Bursaspor'un tekrar Süper Lig'e çıkması için genel kapsamda bir yardım kampanyası başlatabileceklerini açıkladı.

Bursaspor için kampanya hazırlığı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, küme düşen Bursaspor'un tekrar Süper Lig'e çıkması için genel kapsamda bir yardım kampanyası başlatabileceklerini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:58 
Alinur Aktaş, Bursa, Bursaspor, Ekonomi
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