Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur'dan Çağatay Yılmaz açıklaması

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur, Amedspor'a kiralık olarak giden Çağatay Yılmaz'la ilgili olarak yaptığı açıklamada, transferine izin vermek istemediklerini ancak oyuncunun ısrar ettiğini dile getirdi. Adanur ayrıca transferin 550 bin TL'ye gerçekleştiğini söyledi.

Bursaspor İkinci Başkanı Emin Adanur transferle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Çağatay Yılmaz'la ilgili sorular geldi. Çağatay'ın gittiği takım ile geçmişte olan konulardan dolayı 'İzin vermeyelim' diye söyledim. Fakat futbolcu arkadaşımız bu konuda kesinlikle kararlıydı, orada oynamak istediğini, süre bulacağını ve iyi para kazanacağını söyledi. Turgutluspor 350.000, Erzincan 400.000, Amed 550.000 TL verdi ve orayı tercih etti. Biz 3 kez 'Son kararın mı?' diye sorduk, 'Evet' yanıtı aldık. Önerilerimizi yaptık fakat oyuncunun tutumu bizleri bu kararı almaya itti. Bu noktadan sonra kendisine izin verdik." - BURSA