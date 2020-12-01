Bursaspor, ikinci yarılarla zirveden uzaklaştı

İstikrarsız grafiğe sahip Bursaspor, ikinci yarılarda kalesinde gördüğü goller sonucunda 17 puan kaybederek, zirve yarışından uzaklaştı.

TFF 1'inci Lig'de bu sezon istikrarsız bir görüntü çizen Bursaspor özellikle maçların ikinci yarılarında zorlanıyor. Geride kalan 11 haftalık dilimde 19 puan kaybı yaşayan Bursa temsilcisi, kazanamadığı birçok mücadelede benzer senaryolarla puanlardan oldu. 5 kez sahadan yenilgi ile ayrılan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmaların tamamında ikinci yarılarda kalesinde gördüğü goller sonucu mağlubiyete razı oldu.

Adana Demirspor karşısında devreye 1-0 önde giren Bursaspor, rakibine ikinci yarıda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında Bursa ekibi yine iç sahada, devreye 1-1'lik eşitlikle girdiği maçta Giresunspor'a 2-1 yenildi. Ege deplasmanlarında Menemenspor, Akhisarspor ve Altay ile karşılaşan Bursaspor; bu mücadelelerin tümünde de devreye 1-1'lik eşitlikle girmesine rağmen ikinci yarılarda yediği gollerle sahadan yenik ayrıldı.Ligin en genç kadrosuna sahip olmasına karşın, kondisyon sorunu yaşayan Bursaspor bu mağlubiyetler sonrası zirve yarışından da uzaklaştı. Ligde 11 hafta geride kalırken, Bursa temsilcisi 14 puan toplayabildi. 23 puanla zirvede yer alan Altınordu'nun 9 puan gerisine düşen yeşil-beyazlılar, ligin ilk yarısının bitimine 6 hafta kala kritik mücadelelere çıkacak.