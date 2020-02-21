Bursaspor ile Erzurumspor zirve iddiası için sahaya çıkıyor

TFF 1'inci Lig'de haftanın maçında Bursaspor, BB Erzurumspor ile deplasmanda karşılaşacak. Son haftalarda formda bir görüntü çizen Bursa temsilcisi, aynı puana sahip olduğu rakibini yenerek zirve yolunda ilerlemek istiyor.

TFF 1'inci Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Bursaspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. 22'nci haftaya Hatayspor 'un 42 puanla liderliğinde girilirken, 39 puana sahip Bursaspor ve Erzurum ekibi, 3 puan geriden lideri takibini sürdürüyor. Yalnızca +1 averajla Erzurum temsilcisi ikinci sırada yer alırken, bu iki ekip aynı zamanda en yakın rakipleri Adana Demirspor 'un da 5 puan önünde bulunuyor.

HAVA ŞARTLARI ZORLAYACAK

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda yarın oynanacak ve saat 14.00'de başlayacak bu zorlu randevuda Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bilal Köseoğlu. Öztürk; Bursaspor'un 8 maçında düdük çalarken, bu maçlarda Bursa ekibi 3 galibiyet, 4 yenilgi ve bir beraberlik aldı. Buna karşın Erzurum temsilcisi ise Öztürk'ün yönettiği tek maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Erzurum'da maç günü en düşük sıcaklığın -2, en yüksek sıcaklığın ise 2 derece olması bekleniyor.

İLK YARIDA BURSASPOR GÜLDÜ

Bursaspor ile BB Erzurumspor; Süper Lig, 1'inci Lig ve Türkiye Kupası 'nı kapsayan kulvarlarda 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda beraberlik çıkmazken, tamamını ev sahibi ekipler kazandı. 6'ncı randevu öncesinde Bursaspor'un 3, Erzurum ekibinin de 2 galibiyeti bulunuyor. Bu sezon ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı yeşil beyazlılar, Mamadou Diarra'nın golüyle birlikte 1-0 kazanmıştı.

KUPADA ERZURUM ELEDİ

İki ekip, bu sezon ligin yanı sıra Türkiye Kupası'nın 5'inci Turu'nda da eşleşmişti. Büyük heyecana sahne olan çift maçlı statüde; BB Erzurumspor sahasındaki ilk maçı 4-2 kazanmış, Bursa'da oynanan maçta ise gülen taraf 2-1'lik skorla ev sahibi olmuştu. Ancak, Erzurum temsilcisi gol averajıyla turu geçen taraf olurken, Bursaspor ise kupaya veda etmişti.

BURSASPOR FORMDA

Son maçlara bakıldığında Bursaspor, formda görüntüsüyle dikkat çekerken Erzurum ekibi ise istikrarsız bir grafik çiziyor. Yeşil beyazlılar, son 6 lig maçının 5'inden galibiyetle ayrılırken, yalnızca bir yenilgi aldı. Erzurum temsilcisi ise, son 6 haftada yenilmezken; 3'er galibiyet ve beraberlik elde etti. Aynı zamanda Erzurumspor evindeki son 2, Bursaspor da deplasmandaki son 2 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı.

ÖZER VE SHEHU CEZALI

Zorlu mücadele öncesinde her iki ekipte de eksiklikler bulunuyor. Bursaspor'da kırmızı kart cezalısı Özer Hurmacı ve sarı kart cezalısı Abdullahi Shehu bu maçta forma giyemeyecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesinde ise Hasan Hatipoğlu cezası nedeniyle oynayamayacak. Bursaspor Teknik direktör Üzülmez'in son oynanan Adana Demirspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den memnun kaldığı ve zorunlu rotasyonlar dışında yine aynı oyunculara şans vermesi bekleniyor.

- Bursa