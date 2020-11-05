Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası - Son Dakika

Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası

05.11.2020 11:44
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası, System.String[]

Bursaspor ile Karşıyaka'yı kupada karşı karşıya getiren mücadelede her iki ekip de genç oyuncularına şans verdi.

Bursaspor ile Karşıyaka'yı kupada karşı karşıya getiren mücadelede her iki ekip de genç oyuncularına şans verdi. 19.8'lik yaş ortalamasıyla maça çıkan Bursa temsilcisi, penaltılar sonucu turladı.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde, Karşıyaka'yı konuk eden Bursaspor penaltılar sonucunda 4'üncü Tur biletini almayı başardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede, her iki ekibin de oldukça genç bir yaş ortalaması ile mücadele etmesi dikkat çekti. Mevcut kadro bazında 21.9'luk yaş ortalamasına sahip olan Bursa temsilcisi, Karşıyaka karşısında 19.8'lik yaş ortalaması ile seremoniye çıktı. Benzer bir görüntü çizen İzmir ekibi de, maç seremonisine 22.6'lık yaş ortalamasıyla çıkarken, yeni forma şansı bulan isimlere tanınan fırsatlar, Türk futbolunun geleceği adına umutlandırdı.Ligde şu ana dek 55 dakika süre alan İsmail Can Çavuşluk, 48'inci dakikada rakip ağları havalandırırken bu sezonki ilk golünü kaydetti. Bursaspor'a turu getiren isimlerden biri olan 21 yaşındaki eldiven Ataberk Dadakdeniz ise, sakatlığının ardından 4 maç ara verdiği formasına kupa maçıyla birlikte kavuşurken, penaltılarda yaptığı kurtarışla takımını üst tura taşıdı.

Öte yandan Bursaspor'da oyuna sonradan dahil olan 17 yaşındaki Ömer Turan Görgüç ve 18 yaşındaki Berat Altındiş de, ilk kez A Takım formasını terletti.


- Bursa
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası
Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası

Türkiye Kupası, Karşıyaka, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor ile Karşıyaka'nın maçına 'gençlik' damgası - Son Dakika Spor


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