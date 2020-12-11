Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak - Son Dakika

Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak

11.12.2020 09:44
Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak, System.String[]

Bursaspor ile Yılport Samsunspor, kozlarını Bursa'da paylaşacak.

Bursaspor ile Yılport Samsunspor, kozlarını Bursa'da paylaşacak. Üst sıraları hedefleyen her iki ekibin zorlu randevusu, yarın saat 19.00'da başlayacak.

TFF 1'inci Lig'in 14'üncü hafta mücadelesinde, Süper Lig'i hedefleyen iki ekip Bursaspor ve Yılport Samsunspor, Bursa'da karşı karşıya gelecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Deneyimli hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı zorlu randevuda Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Utku Tunavelioğlu yapacak.TİMSAH MORALLİBursaspor haftaya 17 puan ile dokuzuncu basamakta girerken, Samsun temsilcisi ise 21 puan ile altıncı sırada yer alıyor. Bursa temsilcisi, hafta içerisinde çıktığı Bandırma deplasmanında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek, iki haftalık galibiyet hasretini sonlandırırken; Yılport Samsunspor ise, sahasında Menemenspor ile oynadığı mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.68. RANDEVUİlk kez kozlarını paylaştıkları 1965 yılından bu yana iki ekip, ligler ve kupa maçlarında toplamda 67 kez karşı karşıya geldi. Tarihsel rekabet, rakamlara da yansırken; Bursaspor 26 kez, Yılport Samsunspor ise 22 kez kazanan taraf oldu. Geride kalan 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ekip son olarak 2014 yılında kupada karşılaşırken, Bursa'daki maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.BURSA'DA ÜSTÜN TARAF EV SAHİBİİki ekibin Bursa'da oynadığı maçlarda ise ev sahibinin üstünlüğü dikkat çekiyor. Bursaspor'un ev sahipliğindeki 32 maçın, 18'ini yeşil beyazlılar kazanırken; Samsun ekibi 7 kez kazandı, diğer 7 maç da berabere sona erdi. Sahasında rakibine 5 maçtır kaybetmeyen Bursa ekibi, bu mücadelelerin de 4'ünü kazanırken, Samsun ekibi son galibiyetini 2000 yılındaki lig maçında 2-0 ile aldı.SAĞLAM İÇİN DUYGUSAL MÜCADELESezona ciddi transfer yatırımı ile başlayan ve Süper Lig iddiasını güçlendiren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam için, duygusal bir mücadele olacak. Sağlam, 2009/10 sezonunda Bursaspor'un teknik direktörü olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşarken, 13'üncü kez Bursa temsilcisine rakip olacak Sağlam'ın takımları; 6 galibiyet, 3'er beraberlik ve mağlubiyet aldı.GOLCÜLER ÖN PLANDABursaspor, ligin en golcü takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 22 kez gol sevinci yaşayan Bursa temsilcisi, 22 gollü Adana Demirspor'un ardından en fazla gol atan takım konumunda. Yeşil beyazlıların 18 yaşındaki santrforu Ali Akman da, 8 golle takımın en golcü ismi. Yılport Samsunspor ise 16 kez gol sevinci yaşarken; Burak Çalık, Guido Koçer ve İlyas Kubilay Yavuz ikişer gol kaydetti.BURSA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYORİç sahadaki 6 maça çıkan Bursaspor, üçer kez galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu mücadelelerin dördünde öne geçen Bursa temsilcisi, sadece ikisini kazanabildi. Bir kez de geriden gelerek kazanan Bursa ekibi, diğer maçlarda mağlup oldu. Yılport Samsunspor ise 4 kez geriye düşerken; sadece bir kez yenildi.

Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak
Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak
Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak

Spor Toto Süper Lig, Samsunspor, Bursaspor, Bursa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor ile Yılport Samsunspor kozlarını paylaşacak - Son Dakika Spor


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