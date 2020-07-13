Bursaspor, İrfan Buz ile ilk kez puan kaybetti - Son Dakika

Bursaspor, İrfan Buz ile ilk kez puan kaybetti

İrfan Buz göreve başladıktan sonra 3 maçta 3 galibiyet alan yeşil-beyazlılar, ilk puan kaybını Ekol Göz Menemenspor karşısında yaşadı.

İrfan Buz göreve başladıktan sonra 3 maçta 3 galibiyet alan yeşil-beyazlılar, ilk puan kaybını Ekol Göz Menemenspor karşısında yaşadı.

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TFF 1. Lig'in 33. haftasında dün Ekol Göz Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor, yeni teknik direktörü İrfan Buz ile ilk kez puan kaybetti. Ligin 30. haftasındaki Adanaspor maçıyla birlikte göreve başlayan tecrübeli hoca, söz konusu karşılaşmada yeşil-beyazlıların 1-0 kazanmasıyla birlikte ilk galibiyetini almıştı. Timsah, ardından önce deplasmanda Giresunspor'u, sonra da iç sahada Altınordu'yu 1-0 mağlup edip 3'te 3 yapmayı başarmıştı.


Dün, Bursaspor ile 4. maçına çıkan İrfan Buz, 2-2 sona eren Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasının ardından yeşil-beyazlılar ile ilk puan kaybını yaşamış oldu. Öte yandan Buz yönetimindeki Bursaspor, aynı zamanda ilk kez kalesinde gol gördü. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:02 Kaynak: İHA

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