Bursaspor İrfan Buz'u resmen açıkladı - Son Dakika

Bursaspor İrfan Buz'u resmen açıkladı

Bursaspor, İrfan Buz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bursaspor, İrfan Buz ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, İrfan Buz'un göreve getirildiğini resmi olarak açıkladı. Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Kulübümüz Teknik Direktör İrfan Buz ile 1 buçuk yıllık resmi sözleşme imzalamıştır.


Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimizde gerçekleşen imzanın ardından açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Mestan 'Öncelikle ilk teklif götürdüğümüz andan itibaren ilgisi, samimiyeti ve hassasiyeti için Teknik Direktörümüz İrfan Buz'a teşekkür ediyorum. Kendisi ve ekibinin kulübümüzü ait olduğu Süper Lig'e çıkaracağına inancım tamdır. Hocamıza başarılar diliyorum' dedi.


Resmi sözleşmeye imza atan Teknik Direktörümüz İrfan Buz akşam saatlerinde takımımız ile birlikte ilk antrenmanına çıkacak ve antrenman öncesinde Bursaspor YouTube kanalında açıklamalarda bulunacak." - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 01:44 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bursaspor İrfan Buz'u resmen açıkladı - Son Dakika Spor
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