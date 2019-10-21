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Bursaspor İstanbulspor'a Hazırlanıyor

13 dakika önce

TFF 1.lig'de son hafta aldığı Ümraniyespor galibiyeti ile moral bulan yeşil beyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 1.lig'de son hafta aldığı Ümraniyespor galibiyeti ile moral bulan yeşil beyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursaspor İstanbulspor'a Hazırlanıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29 
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