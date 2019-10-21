Bursaspor İstanbulspor'a Hazırlanıyor
13 dakika önce
TFF 1.lig'de son hafta aldığı Ümraniyespor galibiyeti ile moral bulan yeşil beyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 1.lig'de son hafta aldığı Ümraniyespor galibiyeti ile moral bulan yeşil beyazlılar hazırlıklarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 02:29
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