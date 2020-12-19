Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında - Son Dakika

Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında

19.12.2020 10:41
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında, System.String[]

Bursaspor, son haftalardaki çıkışını İstanbul deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Bursaspor, son haftalardaki çıkışını İstanbul deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkat çeken Bursaspor, TFF 1'inci Lig'in 15'inci hafta mücadelesinde İstanbulspor'a konuk oluyor. Yarın saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak olan bu zorlu randevuda, İzmir bölgesi hakemlerinden Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Anıl Usta üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Gökberk Arslan olacak.

İSTANBULSPOR'UN 2 MAÇI EKSİK15'inci haftaya 20 puan ile giren Bursaspor, 14 maç sonunda topladığı bu puanlarla 9'uncu basamakta yer alıyor. İstanbul ekibi ise iki maçı eksik olmasına karşın topladığı 21 puan ile Bursaspor'un bir basamak üzerinde konumlandı. Bursa ekibi geride kalan maçlarda 6'şar galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik alırken; İstanbulspor'un ise 6 galibiyetinin yanı sıra 3'er beraberliği ve mağlubiyeti bulunuyor.11'ER GALİBİYET, BERABERLİK, MAĞLUBİYETİki ekip arasındaki resmi mücadelelere bakıldığında oldukça ilginç bir istatistik ortaya çıkıyor. Bursaspor ile İstanbulspor daha önce 33 kez karşı karşıya gelirken; bu mücadelelerin 11'inde Bursaspor, 11'inde İstanbulspor kazandı ve diğer 11 maç da beraberlikle sonuçlandı. Yarınki mücadele ile birlikte bu rakamsal eşitlik de bozulacak.EV SAHİBİ ÜSTÜN

İstanbul'da oynanan maçlarda ise ev sahibinin küçük bir farkla üstünlüğü bulunuyor. Bursa temsilcisi, rakibiyle deplasmanda 16 kez karşı karşıya gelirken; bu mücadelelerin 6'sını kaybetti, 6'sında ise berabere kaldı. Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında 4 kez kazanabildi. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maç 2-1'lik Bursaspor'un üstünlüğü ile sona ererken, Bursa'daki maç 1-1 sonuçlandı.


Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında - Son Dakika Spor


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