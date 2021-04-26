Bursaspor, İstanbulspor maçı sonrası izne çıktı

TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor günü izinli geçiriyor.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olan Bursaspor günü izinli geçiriyor. Yeşil-beyazlı takım Eskişehirspor maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. TFF 1. Lig'de iddiası kalmayan Bursaspor, bugünü izinli geçiriyor. İstanbulspor'a dün oynanan maçta 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlı takım, 43 puanda kaldı. Teknik Direktör Mustafa Er ise futbolcularına izin verdi. Bursaspor, ligin 33. haftasında oynanacak olan Eskişehirspor maçının hazırlıklarına yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak. - BURSA

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