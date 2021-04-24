Bursaspor-İstanbulspor maçını hakem Serkan Tokat yönetecek

TFF 1. Lig'in 32. haftasında yarın akşam oynanacak olan Bursaspor- İstanbulspor maçını Ankara bölgesi hakemi Serkan Tokat yönetecek.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda yarın akşam saat 20.30'da oynanacak olan Bursaspor-İstanbulspor maçını Ankara bölgesi hakemi Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi yapacak. Dördüncü hakem ise İlker Yasin Avcı olacak.

Tecrübeli hakem yönetiminde bugüne kadar 4 maça çıkan Bursaspor bu mücadelelerde; 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. İstanbulspor ise Serkan Tokat yönetiminde 3 maça çıkıp, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 de beraberlik elde etti. - BURSA