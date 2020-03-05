Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti - Son Dakika Spor

Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti

6 saat önce

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor arasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi değişti.

Bursaspor-İstanbulspor maçının hakemi değişti, System.String[]

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Bursaspor ile İstanbulspor arasında 7 Mart Cumartesi günü oynanacak maçın hakemi değişti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce maçı yöneteceği bildirilen Özgür Yankaya'nın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol soleus adalesinden sakatlanması sebebiyle, yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Mustafa Öğretmenoğlu'nun atandı belirtildi.

Özgür Yankaya'nın ise Süper Lig'in 25. haftasındaki BtcTurk Yeni Malatyaspor- İttifak Holding Konyaspor müsabakasında Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacağı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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