Son Dakika Haberleri: Bursaspor İyi Oyununu 3 Puanla Taçlandırmak İstiyor

Bursaspor İyi Oyununu 3 Puanla Taçlandırmak İstiyor

1 saat önce

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edecekleri Çaykur Rizespor'u yenerek, iyi oyunun karşılığını puan olarak da almak istediklerini söyledi.

Bursaspor İyi Oyununu 3 Puanla Taçlandırmak İstiyor, System.String[]
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edecekleri Çaykur Rizespor'u yenerek, iyi oyunun karşılığını puan olarak da almak istediklerini söyledi.

Aybaba, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu hafta Çaykur Rizespor ile önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirtti.

Kendileri için bu maçın çok kritik olduğunu vurgulayan Aybaba, "Bizim çalışmayla ilgili, oyun temposuyla ilgili, coşkulu oynama ve oyunda baskı kurmayla ilgili sorunumuz yok, sonuçlandırmayla ilgili sorunumuz var." dedi.

Samet Aybaba, bu sorunların üstesinden gelmek için özel olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıkacaklarını anlatan Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu hafta içinde bireysel ve grup olarak toplantılar yaptık. Arkadaşlarımızın durumu iyi. Bizi destekleyen taraftarlarımızdan aldığımız mesajlar ortada. İnşallah bu maçı lehimize çevirip, bulunduğumuz futbol anlamında değil ama tabela anlamındaki sıkıntılı durumdan bir an önce çıkacağız. Futbol bu, cezalı oyuncumuz oluyor sakat oyuncumuz oluyor. Keşke bu kadar üst üste gelmeseydi çünkü biliyorsunuz zaten yaşadığımız sorunları ama elimizdeki mevcut oyuncularımızın da kalitesi iyi. İstiyorlar, onlar da coşkulular. Elimizdeki kadroyla çıkıp, en iyisini yapıp maçı kazanmak istiyoruz."

Bursaspor ile Çaykur Rizespor arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabaka, 16 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:49 Kaynak: AA

Samet Aybaba, Çaykur Rizespor, Bursaspor, Spor
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