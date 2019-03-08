Bursaspor Kafilesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Spor Toto Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için Ankara'ya giden Bursaspor kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için Ankara'ya giden Bursaspor kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba'nın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından kafilenin saygı duruşunda bulunduğu belirtildi.



Aybaba'nın, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın mimarı, Bursaspor futbol kafilesi olarak buradayız. Minnetle sevgiyle hasretle anıyoruz." yazdığı duyurulan açıklamada, Anıtkabir Müzesi'ni de gezen kafilenin daha sonra kamp yaptığı otele döndüğü bilgisi paylaşıldı.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Ankaragücülü Taraftarlar, Siyah Tişörtle Anılacak

10 Büyükşehirde Son Durum Ne? ANAR'ın Sahibi Açıkladı

Mansur Yavaş "2 Anket Yaptırdım" Deyip Sonuçları Açıkladı

PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı