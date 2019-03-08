Son Dakika Haberleri: Bursaspor Kafilesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Bursaspor Kafilesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti

14 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için Ankara'ya giden Bursaspor kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bursaspor Kafilesi Anıtkabir'i Ziyaret Etti, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü ile yapacağı maç için Ankara'ya giden Bursaspor kafilesi, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Samet Aybaba'nın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından kafilenin saygı duruşunda bulunduğu belirtildi.

Aybaba'nın, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın mimarı, Bursaspor futbol kafilesi olarak buradayız. Minnetle sevgiyle hasretle anıyoruz." yazdığı duyurulan açıklamada, Anıtkabir Müzesi'ni de gezen kafilenin daha sonra kamp yaptığı otele döndüğü bilgisi paylaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Spor
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