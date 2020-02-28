Bursaspor kalesini gole kapatamıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor kalesini gole kapatamıyor - Son Dakika Spor

Bursaspor kalesini gole kapatamıyor

6 saat önce

Yeşil-beyazlılar, son 5 maçı da gol yemeden tamamlayamadı.

Bursaspor kalesini gole kapatamıyor, System.String[]

Yeşil-beyazlılar, son 5 maçı da gol yemeden tamamlayamadı.


TFF 1. Lig'in 24. haftasında dün akşam evinde Altay ile 2-2 berabere kalan Bursaspor'da takım savunması alarm veriyor. Timsah, oynadığı karşılaşmalarda kalesini gole kapatmakta bir hayli zorlanıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde son 5 haftada çıktığı hiçbir maçı gol yemeden bitiremedi ve bu karşılaşmalarda kalesinde 8 gol gördü. En son 24 Ocakta Akhisarspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başaran Bursaspor, sonraki 5 mücadelede bunu başaramadı. Timsah, bu süreçte Eskişehirspor ve Adana Demirspor'dan 1, Osmanlıspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay'dan ise ikişer gol yedi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'den Beşiktaş'a uyarı yazısı: "Başkan kim?"
TFF Sağlık Kurulundan futbol kamuoyuna koronavirüs bilgilendirmesi Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın Alex de Souza'dan İdlib paylaşımı: Başın sağ olsun Türkiye

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:00:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursaspor kalesini gole kapatamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]