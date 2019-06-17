Son Dakika Haberleri: Bursaspor karanlığa gömüldü
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Bursaspor karanlığa gömüldü

1 saat önce

Bursasspor'da devam eden maddi sıkıntı stadyum ile 2 ayrı tesisin elektriklerinin kesilmesiyle tavan yaptı.

Bursaspor karanlığa gömüldü, System.String[]
Bursasspor'da devam eden maddi sıkıntı stadyum ile 2 ayrı tesisin elektriklerinin kesilmesiyle tavan yaptı. Elektrik faturalarını ödeyemez hale gelen kulübün elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 543 bin TL borcu olduğu, 6 aydır fatura ödemediği ortaya çıktı. Ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Bursaspor'da son yaşanan gelişme durumun ne kadar vahim olduğunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi. Bursaspor'un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği, bu sabah saat 10.00'da kesildi. 2018 Aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor'un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
Limak Holding, Bursaspor
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