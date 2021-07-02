Bursaspor, Kartal Tibet için başsağlığı mesajı yayımladı

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kartal Tibet'in vefatı sonrası Bursaspor bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Türk sinemasının önemli isimlerinden Kartal Tibet'in vefatı sonrası Bursaspor bir başsağlığı mesajı yayımladı. Bursaspor Kulübü'nden Kartal Tibet için yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı; "Türk sinemasının en klas oyuncularından, yönetmen ve senarist Kartal Tibet'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Büyük ustaya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Türk sinemasına baş sağlığı diliyoruz." - BURSA

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