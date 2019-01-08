Son Dakika Haberleri: Bursaspor-Kastamonuspor 1966 Hazırlık Maçı

Bursaspor-Kastamonuspor 1966 Hazırlık Maçı

46 dakika önce

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında TFF ikinci lig takımlarından Kastamonuspor 1966'yı 2-1 mağlup etti.

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında TFF ikinci lig takımlarından Kastamonuspor 1966'yı 2-1 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:41 Kaynak: AA

Antalya, Kastamonuspor, Bursaspor, Spor
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