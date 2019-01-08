Bursaspor-Kastamonuspor 1966 Hazırlık Maçı
46 dakika önce
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, ikinci hazırlık karşılaşmasında TFF ikinci lig takımlarından Kastamonuspor 1966'yı 2-1 mağlup etti.
Devre arası kampını Antalya
'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor
, ikinci hazırlık karşılaşmasında TFF
ikinci lig takımlarından Kastamonuspor
1966'yı 2-1 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:41 Kaynak: AA
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