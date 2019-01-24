Son Dakika Haberleri: Bursaspor, Kayseri'deki Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

Bursaspor, Kayseri'deki Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor

32 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçtır galibiyete hasret Bursaspor, Kayseri deplasmanında da son 4 maçtır kazanamıyor.

Bursaspor, Kayseri'deki Galibiyet Hasretine Son Vermek İstiyor, System.String[]


Spor Toto Süper Lig'de son 4 maçtır galibiyete hasret Bursaspor, Kayseri deplasmanında da son 4 maçtır kazanamıyor. Yeşil beyazlılarda hedef bu özleme son vererek çıkışa geçmek.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya Fenerbahçe beraberliği ile başlayan ve son dakikalarda bulduğu golle moral kazanan Bursaspor, Kayseri'de çıkışa geçmek istiyor. 26 Ocak Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak Samet Aybaba'nın öğrencileri aynı zamanda buradaki galibiyet hasretine de son verme peşinde. Kayseri'de oynadığı son 4 lig maçından da mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlılar, buradaki son galibiyetini ise 7 yıl önce 2012/13 sezonunda 1-0'lık skor ile almıştı.

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sezon ligin en fazla berabere kalan takımı olan ve geride kalan haftalarda 10 kez rakipleriyle puanları paylaşan yeşil beyazlılar, çıktığı 8 deplasman mücadelesinde ise yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Buna karşın 5 kez berabere kalan yeşil beyazlılar, son 4 haftadır da ligde kazanamıyor. Kayserispor maçıyla birlikte zorlu bir fikstüre girecek olan Bursaspor, bu mücadeleden galip ayrılarak ilk 10 sıradaki yerini korumak isteyecek.

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Kayserispor'un ardından yeşil beyazlılar, zorlu ekipler ile oynayacak. Teknik direktör Samet Aybaba da 5 maçlık kritik bir döneme gireceklerini oyuncularına ifade ederken, Bursaspor; Kayseri deplasmanının ardından sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak. Daha sonra Beşiktaş'a konuk olacak olan yeşil beyazlılar, akabinde evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Sonrasında ise Samet Aybaba'nın öğrencileri lig lideri Medipol Başakşehir deplasmanında boy gösterecek.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:36 Kaynak: DHA

Kayserispor, Kayseri, Bursaspor, Spor
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